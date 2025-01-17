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عربي-دولي

دول السبع تدعو إلى "تنفيذ كامل" لاتفاق غزة

Lebanon 24
17-01-2025 | 01:11
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وصف قادة دول مجموعة الدول السبع، اليوم الجمعة، الاتفاق حول الهدنة في غزة بأنه "تطور مهم" داعين حركة "حماس" وإسرائيل إلى العمل على "تنفيذ كامل" للاتفاق.

وقال القادة في بيان: "نحض فورا جميع الأطراف على التفاوض بشكل بناء على المراحل اللاحقة للاتفاق، لضمان تنفيذه الكامل وإنهاء الأعمال العدائية بشكل نهائي"، وفق "فرانس برس".
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