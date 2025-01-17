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عربي-دولي

جحيم لوس أنجلوس.. حديث عن لغز حريق اندلع ليلة رأس السنة!

Lebanon 24
17-01-2025 | 01:24
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أعلن مساعد رئيس إدارة الإطفاء في لوس أنجلوس، جو إيفريت، أمس الخميس، ان رجال الإطفاء الذين عملوا على إخماد حريق ليلة رأس السنة الجديدة في حي باسيفيك باليساديس، تأكدوا من أن الحريق "قد أخمد واختفى".
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وتساءل البعض عما إذا كانت الرياح قد أعادت إشعال الحطام المشتعل الذي خلفته الألعاب النارية ليلة رأس السنة الجديدة لإشعال حريق باليساديس، كما ذكرت صحيفتا سان فرانسيسكو كرونيكل وواشنطن بوست.

وأكد إيفريت: "إذا تم تحديد أن الرياح هي السبب في إشعال الحرائق مرة أخرى، فسيكون ذلك بمثابة ظاهرة".

وأوضح إيفريت أنه تحدث بشكل مكثف مع قائد الموقع آنذاك، مضيفا أن رجال الإطفاء الذين وجدوا في مكان الحادث كانوا "مؤهلين تأهيلا عاليا وموثوقين"، وواصلوا دورية حول الموقع لمدة 36 ساعة، في إشارة إلى الأنباء التي ترددت بشأن إشعال الحرائق بفعل فاعل.

يذكر أن مسؤولون في إدارة الغابات والحماية من الحرائق في لوس أنجلوس وكاليفورنيا، قالوا، الخميس، إن حريق منطقة باليسايدس تم احتواءه حتى الآن بنسبة 27 بالمئة مع عدم وجود نمو إضافي خلال الـ72 ساعة الماضية.


وقال رئيس عمليات الإطفاء في كاليفورنيا، كريستيان ليتز، إن رجال الإطفاء واصلوا استخدام تكنولوجيا الأشعة تحت الحمراء للبحث عن النقاط الساخنة حول محيط الحريق ويعملون على التأكد من إطفاء جميع مصادر الحرارة.

وأوضح مسؤول عمليات الإطفاء في المنطقة، جيم هدسون، أن أكثر من 5000 من رجال الإطفاء يعملون في الحادث، بالإضافة إلى رجال إطفاء من كندا والمكسيك.

يذكر أن صلاحية تحذيرات العلم الأحمر انتهت في جبال سان غابرييل الغربية وجبال سانتا سوزانا وممر I-5، حيث يتوقع طقس أكثر ملاءمة لمنطقة مقاطعة لوس أنجلوس خلال عطلة نهاية الأسبوع.(سكاي نيوز)

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