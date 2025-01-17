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عربي-دولي

"غير مهذب".. ترامب يهاجم بايدن بسبب تصريح "المزحة"

Lebanon 24
17-01-2025 | 01:39
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اعتبر الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، أمس الخميس، أنه لو لم يفز بالانتخابات الرئاسية لما كان من الممكن إتمام صفقة الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل وحركة حماس.

وأوضح ترامب، في حديثه لبرنامج "دان بونجينو": "أنا لا أبحث عن الفضل، أريد إخراج هؤلاء الأشخاص، لقد عاشوا كأنهم في الجحيم. وعلينا إخراجهم، وسيكون الأمر رائعًا عندما نفعل ذلك".
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ووصف ترامب الرئيس جو بايدن بأنه "غير مهذب"، وذلك تعليقا على إجابة بايدن بعد أن سأله أحد الصحفيين، الأربعاء، عما إذا كان يستحق الفضل في الصفقة، فرد بايدن: "هل هذه مزحة؟".

وقال ترامب: "كان من غير المهذب أن يقول بايدن، أوه، لم يفعل أي شيء. إذا لم أفعل هذا، إذا لم نتدخل، فلن يتم إطلاق سراح الرهائن أبدًا. لن يخرجوا أبدًا. تمامًا مثل موقف جيمي كارتر مع رونالد ريغان".

وتابع: "إذا لم نشارك في هذه الصفقة، فلن تتم أبدا، ولن يرى الرهائن الحياة مرة أخرى على الأرجح، لكنهم بالتأكيد لن يتم إطلاق سراحهم لفترة طويلة".

وذكر: "لا، لقد غيرنا مسار الصفقة، وغيرناها بسرعة، وبصراحة، من الأفضل أن يتم ذلك قبل أن أقسم اليمين، وأفترض أنه الآن، كما تعلمون، لقد تصافحنا ووقعنا على وثائق معينة، لكن من الأفضل أن يتم ذلك".

وواصل ترامب الادعاء بأن بايدن يجعل عملية الانتقال صعبة، وقال إنه "يجعل كل شيء صعبًا للغاية".(سكاي نيوز)




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