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عربي-دولي

في آخر مقابلة له قبل رحيله عن البيت الأبيض.. بايدن يكشف: ائتلاف نتنياهو قد يطيح به

Lebanon 24
17-01-2025 | 01:42
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في آخر مقابلة له قبل رحيله عن البيت الأبيض، وبعد ساعات على إعلان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس فس قطاع غزة، كشف الرئيس الأميركي جو بايدن، بعضا عن المحادثات التي جرت بينه وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
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وقال بايدن في مقابلة مع شبكة "أم أس أن بي سي" اليوم الجمعة إنه طالب نتنياهو لأول مرة بوقف إطلاق النار عندماتمادى كثيرا في محور فيلادلفيا، وبعد الهجمات والغارات الإسرائيلية التي طالت المستشفيات في غزة.
 
كما اعتبر أن نتنياهو ليست لديه الشجاعة لمواجهة ائتلافه الحكومي لأن هذا الائتلاف قد يصوت غدا للإطاحة به. وقال:" بايدن: ائتلاف نتنياهو صعب ويمثل أكثر حكومة متشددة في تاريخ أي رئيس وزراء إسرائيلي". 

كذلك رأى أن على رئيس الوزراء الإسرائيلي النظر في المخاوف المشروعة للفلسطينيين، واستيعابها.
 
وأشار إلى أنه لا يمكن لإسرائيل دعم موقفها دون استيعاب القضية الفلسطينية.

أما عن تواصله مع الرئيس المنتخب دونالد ترامب بشأن هدنة غزة، فأوضح بادين أنه يتحدث معه مؤخرا حول صفقة تبادل الأسرى، لكنه أثار هذا الموضوع بعيد فوزه بالانتخابات، في تشرين الثاني الماضي. (العربية)

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