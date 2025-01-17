بزشكيان في موسكو لإجراء محادثات مع بوتين

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في زيارة رسمية، وصل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى روسيا، حيث يجري محادثات مع الرئيس فلاديمير بوتين وتوقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الروسية الإيرانية.ومن المنتظر أن يوقع رئيسا روسيا وإيران على اتفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين موسكو وطهران.ويهدف هذا الاتفاق إلى أن يصبح مرحلة رئيسية في تطوير العلاقات بين روسيا وإيران.وحسب المسؤولين في البلدين، فإن الاتفاقية تشمل جميع مجالات التعاون الثنائي وستفتح آفاقا جديدة في مختلف مجالات التعاون الروسي الإيراني، بما في ذلك الدفاع والطاقة والنقل والصناعة والزراعة والثقافة والعلوم والتكنولوجيا.وكان في استقبال الرئيس الإيراني وزير الطاقة الروسي سيرغي تسيفيليف، ونائب وزير الخارجية أندريه رودينكو، ورئيس إدارة مراسم الدولة بوزارة الخارجية إيغور بوغداشيف.(روسيا اليوم)