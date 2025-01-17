بالأرقام.. هكذا بدت غزة بعد الهدنة!

نشرَ موقع "بلينكس" الإماراتيّ تقريراً سرد عبره إحصاءات وأرقام تكشف شكل غزة بعد الهدنة التي تمَّ الإعلان عنها يوم الأربعاء 15 كانون الثاني الجاري.



وأظهر التقرير عدداً من الأرقام التي تمثل نتائج لحرب غزة التي استمرّت منذ تشرين الأوّل 2023 ولغاية كانون الثاني 2025.

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آلاف المعتقلين

وفقا لنادي الأسير الفلسطيني فإن عدد المعتقلين بحلول العام 2025 بلغ الآتي:

- أكثر من 10400 شخص.

- 87 معتقلة، بينهن 4 من غزة، المعلومة هوياتهن حتى 9 كانون الثاني.

- ما لا يقل عن 320 طفلا.

- 3376 معتقلا إداريا بينهم نحو (95) طفلا و(22) معتلقة.

- من يعرفهم النادي بـ"المقاتلين غير الشرعيين" بلغ عددهم 1886 شخصا.

- القتلى من التعذيب خلال الحرب، 56 فلسطينيا مقارنة بواحد أو اثنين فقط سنويا قبلها.

- عدد المعتقلين من غزة خلال الحرب (6000 شخص)

قتلى ومفقودون

وفقا للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني فإن أعداد القتلى والمفقودين منذ السابع من تشرين الأول كالآتي:



- 46 ألف و645 قتيلا، بينهم قرابة 18 ألف طفل، وأكثر من 12 ألف امرأة، وقرابة 2500 مسن في غزة

- 846 قتيلا بينهم 174 طفلا في الضفة الغربية

- 110 آلاف مصاب في غزة من إجمالي قرابة 117 ألف مصاب

- 11200 مفقود بينهم 4700 امرأة وطفل

- 2 مليون نازح

- قرابة 171 ألف مبنى متضرر

- تشير بعض المصادر غير الرسمية إلى أن أعداد القتلى الفلسطينيين قد تصل إلى 64 ألف قتيل.



عدد الأسرى الإسرائيليين

بحسب ما نقلت CNN عن الحكومة الإسرائيلية فإن أعداد الأسرى في غزة كالآتي:

- 251 عدد الأسرى يوم 7 تشرين الأول 2023

- تبقى 60 أسيراً أحياء.

- 34 جثة لأسرى داخل القطاع.

وتعتقد إسرائيل أن معظم الرهائن الـ33 الذين سيتم إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى من الاتفاق أحياء، كما قال مسؤول إسرائيلي رفيع للصحفيين في وقت سابق. (بلينكس - blinx)