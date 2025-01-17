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إقتصاد

مساعدات أوروبية لسوريا.. كم تبلغ قيمتها؟

Lebanon 24
17-01-2025 | 05:06
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وصلت المفوضة الأوروبية المكلفة إدارة الأزمات حاجة لحبيب إلى دمشق، في أول زيارة لمسؤول في الاتحاد الأوروبي إلى سوريا منذ إطاحة نظام الرئيس بشار الأسد.
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وقالت لحبيب في مؤتمر صحفي من دمشق: "جئت إلى دمشق لأطلق حزمة مساعدات أوروبية تبلغ 250 مليون يورو".

وأضافت: "سنستمر في دعم السوريين لتخفيف معاناتهم، وسنواصل تقديم الدعم لكل المحتاجين ونعمل مع المنظمات الدولية على ذلك، سألتقي بممثلين عن المجتمع المدني السوري للبحث في كيفية توزيع المساعدات".

ولفتت إلى أن "العقوبات على سوريا صيغت بطريقة لا تؤثر على العمل الإنساني، نحن ننتظر كافة الوزرات في الحكومة الحالية وننتظر حكومة شاملة لكل تنوعات السوريين". (سكاي نيوز)

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