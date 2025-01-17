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عربي-دولي

هل تتوصّل سوريا لاتّفاق سلام مع إسرائيل؟... هذا ما قالته مسؤولة أميركيّة

Lebanon 24
17-01-2025 | 06:21
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توقعت مساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف التوصل إلى اتفاق سلام بين سوريا وإسرائيل خلال السنوات المقبلة.

وقالت ليف إن اللقاء الذي جرى مع قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع في دمشق في وقت سابق "كان بناء وصريحا".
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وأضافت المسؤولة الأميركية: "ناقشنا مع الشرع مواضيع مختلفة بينها داعش والعقوبات الأميركية ومستقبل الحوكمة".

كذلك ذكرت ليف أن "الشرع تعهد بالمساعدة في العثور على الصحافي الأميركي المفقود في سوريا أوستن تايس، ولكن ما زلنا لا نعرف مكانه بعد". (الحرة)
 
 
 
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