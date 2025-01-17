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عربي-دولي

بالصورة.. "مسؤولة أوروبية" تحلّق فوق دمشق

Lebanon 24
17-01-2025 | 06:55
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بعد لقائها قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، في العاصمة دمشق، اليوم الجمعة، نشرت رئيسة إدارة الأزمات في الاتحاد الأوروبي الحاجة لحبيب، صورة لها في الطائرة على حسابها في منصة إكس.


وعلقت لحبيب على الصورة قائلة إن "سوريا تنبض بالأمل والتفاؤل بمستقبل أكثر إشراقاً".
وذكرت لحبيب أن ما يقارب 17 مليون سوري بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وقالت: "أنا هنا للتأكد من حصول هؤلاء الأشخاص على المساعدة العاجلة التي يحتاجون إليها".
 
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وأتى ذلك، بعدما أعلنت لحبيب إثر لقائها الشرع في القصر الرئاسي، عن حزمة مساعدات بقيمة 235 مليون يورو لسوريا والدول المجاورة.
 
 
وفي مؤتمر صحافي، قالت لحبيب: "جئت إلى هنا لأطلق حزمة جديدة من المساعدات الإنسانية"، للمساهمة في توفير احتياجات رئيسية في مجالات المأوى والغذاء والمياه النظيفة والخدمات الصحية والتعليم في حالات الطوارئ.


وكانت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، التقت الأحد الماضي في الرياض وزير الخارجية، أسعد الشيباني، وذكّرت بالموقف الأوروبي الداعم لدمشق، ولعملية الانتقال السياسية السلمية.
كذلك، تحدثت عن تخفيف العقوبات ورفعها "المشروط" بإطلاق عملية سياسية تحافظ على تنوع ومشاركة كافة الأطياف السورية، وتحافظ على حقوق الأقليات.
وكان الأوروبيون أشاروا مرارا في السابق إلى شروط مطلوبة لرفع العقوبات بشكل كامل عن سوريا، إذ أوضح وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، ونظيرته الألمانية اللذان زارا دمشق قبل أسبوعين، أهمية تشكيل حكومة جامعة لكل الأطياف، فضلا عن حماية حقوق الأقليات، ضمن مسار رفع العقوبات. 
 
يشار إلى أنه منذ سقوط الرئيس السابق بشار الأسد في الثامن من كانون الأول الماضي، تلقت دمشق العديد من الموفدين الدوليين والعرب، الذين أعربوا عن استعدادهم للمساعدة، داعين في الوقت عينه إلى ضرورة الحفاظ على تنوع المجتمع السوري، ومكافحة الإرهاب. (العربية نت)
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