18
o
بيروت
17
o
طرابلس
17
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
13
o
النبطية
8
o
زحلة
10
o
بعلبك
2
o
بشري
14
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
مصدر مصري: 600 شاحنة ستدخل غزة من رفح يومياً
Lebanon 24
17-01-2025
|
07:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد مصدر مصري مطلع تواصل اجتماعات القاهرة الفنية الخاصة حول آلية تنفيذ وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وعدد الشاحنات الإغاثية التي سيتاح دخولها إلى القطاع.
وأضاف المصدر وفقا لقناة "إكسترا نيوز"، أن الاتفاق خلال المناقشات الجارية على آلية إدخال المساعدات لقطاع غزة بمعدل 600 شاحنة يوميا طبقا لما ورد باتفاق التهدئة. (روسيا اليوم)
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
من تصميم زوجة فنان شهير.. السيدة الاولى تٌثير الجدل بإطلالتها من جديد (صور)
Lebanon 24
من تصميم زوجة فنان شهير.. السيدة الاولى تٌثير الجدل بإطلالتها من جديد (صور)
14:00 | 2025-01-16
16/01/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ظلّ في المستشفى شهراً كاملاً... وفاة فنان قدير بعد معاناة مع المرض
Lebanon 24
ظلّ في المستشفى شهراً كاملاً... وفاة فنان قدير بعد معاناة مع المرض
07:22 | 2025-01-17
17/01/2025 07:22:07
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار حاسم من "حزب الله"
Lebanon 24
قرار حاسم من "حزب الله"
01:45 | 2025-01-17
17/01/2025 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بحضور جدتها نورا جنبلاط.. ملكة جمال لبنان السابقة تحتفل بعيد ميلاد ابنتها بأجواء مميزة (صور)
Lebanon 24
بحضور جدتها نورا جنبلاط.. ملكة جمال لبنان السابقة تحتفل بعيد ميلاد ابنتها بأجواء مميزة (صور)
02:33 | 2025-01-17
17/01/2025 02:33:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما على "شيعة لبنان" معرفته.. نصيحة!
Lebanon 24
هذا ما على "شيعة لبنان" معرفته.. نصيحة!
05:00 | 2025-01-17
17/01/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
11:00 | 2025-01-17
هذه قصّة "أم علي" اللبنانية مع أحمد الشرع.. ما علاقة جوزاف عون؟
10:55 | 2025-01-17
في اليوم الـ60... تقرير يكشف: هل ستنسحب إسرائيل من جنوب لبنان؟
10:39 | 2025-01-17
بوتين: روسيا تُؤكّد التزامها بالتسوية الشاملة للوضع في سوريا
10:30 | 2025-01-17
إسرائيل تُقرّر إضافة "هدف" جديد إلى الحرب... ما هو؟
10:20 | 2025-01-17
إتّصال "جيّد للغاية" بين ترامب والرئيس الصينيّ
10:15 | 2025-01-17
لقطة طريفة لبري داخل قصر بعبدا.. هذا ما فعله أثناء جلوس ماكرون (فيديو)
فيديو
درجتها أكثر من 1000.. "دوامة نار" تنشأ في كاليفورنيا وتلتهم كل ما يظهر أمامها (فيديو)
Lebanon 24
درجتها أكثر من 1000.. "دوامة نار" تنشأ في كاليفورنيا وتلتهم كل ما يظهر أمامها (فيديو)
02:20 | 2025-01-12
17/01/2025 18:46:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد وفاة زوجها.. فنانة شهيرة تطل بملابس الحداد وتنهار باكية: "مش عارفة أعيش" (فيديو)
Lebanon 24
بعد وفاة زوجها.. فنانة شهيرة تطل بملابس الحداد وتنهار باكية: "مش عارفة أعيش" (فيديو)
00:13 | 2025-01-11
17/01/2025 18:46:48
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الأولى.. كواليس ساعات الاسد الأخيرة وانهيار النظام يرويها رئيس وزرائه (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الأولى.. كواليس ساعات الاسد الأخيرة وانهيار النظام يرويها رئيس وزرائه (فيديو)
23:06 | 2025-01-09
17/01/2025 18:46:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24