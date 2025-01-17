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عربي-دولي

مصدر مصري: 600 شاحنة ستدخل غزة من رفح يومياً

Lebanon 24
17-01-2025 | 07:48
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أكد مصدر مصري مطلع تواصل اجتماعات القاهرة الفنية الخاصة حول آلية تنفيذ وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وعدد الشاحنات الإغاثية التي سيتاح دخولها إلى القطاع.

وأضاف المصدر وفقا لقناة "إكسترا نيوز"، أن الاتفاق خلال المناقشات الجارية على آلية إدخال المساعدات لقطاع غزة بمعدل 600 شاحنة يوميا طبقا لما ورد باتفاق التهدئة. (روسيا اليوم)
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