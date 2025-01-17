آلية جديدة لتسليم الرهائن في غزة؟

كشفت وسائل اعلام اسرائيلية اليوم الجمعة، عن الطريقة التي سيتم من خلالها تسليم الأسرى الإسرائيليين في غزة إلى الجيش الإسرائيلي، مشيرة إلى أنه سيتم نقل الأسرى في هذه الصفقة بآلية مختلفة عن المرة السابقة.

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وبحسب صحيفة "إسرائيل هيوم"، فإن الأسرى سيتم نقلهم داخل قطاع غزة أولًا إلى الصليب الأحمر، ومن ثم سيتم تسليمهم إلى جنود الجيش الإسرائيلي.





وفي الصفقة السابقة، كانت عمليات التبادل تتم عبر المعابر الحدودية، لكن في هذه المرة، سيكون الجيش منتشرًا في مختلف أنحاء القطاع، وهو ما يسهل عملية نقل الأسرى إلى إسرائيل.



وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن اليوم الجمعة، أن الإفراج عن أول دفعة من الأسرى في غزة من المتوقع أن يبدأ يوم الأحد.





وجاء في بيان صادر عن مكتب نتنياهو: "إذا وافقت الحكومة الأمنية المصغرة والحكومة الموسعة على اتفاق وقف إطلاق النار وبدء تطبيقه، فإن الإفراج عن أول الأسرى سيتم وفق الخطة المتفق عليها، بدءًا من يوم الأحد". (ارم نيوز)