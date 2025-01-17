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عربي-دولي
"يونيسف": استشهاد قرابة 35 طفلا في اليوم الواحد طوال 14 شهرا في غزة
Lebanon 24
17-01-2025
|
13:15
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أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، أن نحو 35 طفلا فلسطينيا قتلوا يوميا في قطاع غزة جراء الهجمات الإسرائيلية منذ 7 تشرين الأول 2023.
أفاد بذلك متحدث اليونيسف جيمس إلدر، الجمعة، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده في مكتب الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية.
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وذكر إلدر أنه بحسب بيانات وزارة الصحة في غزة، فإن 15 ألف طفل قتلوا منذ 7 تشرين الأول 2023.
وقال: "هذا يعني استشهاد قرابة 35 طفلا في اليوم الواحد طوال 14 شهرا".
وأكد أن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في 15 كانون الثاني الجاري جاء متأخرا للغاية، مشيرا إلى وجود العديد من الأسباب التي تتطلب حدوثه في وقت أبكر. (الاناضول)
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