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عربي-دولي

علاقته مع زوجته وصلت لمنعطف خطير... ما حقيقية خبر ارتباط أوباما بممثلة أميركية شهيرة؟

Lebanon 24
17-01-2025 | 14:05
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يبدو أن العلاقة بين باراك أوباما وزوجته ميشيل وصلت لمنعطف خطير مع تنامي الأنباء حول ارتباط الرئيس الأسبق بالممثلة الشهيرة جينيفر أنيستون، نجمة مسلسل فريندز، وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
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وانتشرت أخبار مفادها أن ميشيل أوباما لن تحضر حفل تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب رفقة زوجها باراك.

وأكد مكتب باراك وميشيل أوباما لوكالة "أسوشيتد برس" هذا الأسبوع أن الرئيس السابق باراك أوباما سيحضر مراسم تنصيب دونالد ترامب الستين، ولن تحضر السيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما الحفل معه.

كما غابت ميشيل بشكل ملحوظ عن جنازة الرئيس السابق جيمي كارتر في التاسع من يناير بسبب "تضارب في المواعيد".

وتزوج الثنائي، اللذان التقيا لأول مرة في عام 1989 عندما كانا يعملان في شركة محاماة في شيكاغو، في عام 1992.

وفي أكتوبر الماضي، نفت نجمة مسلسل فريندز جينيفر أنيستون علنًا مزاعم مجلة أميركية بأنها وباراك كانا في علاقة، ووصفتها بأنها "كاذبة تمامًا".

وقالت أنيستون لمقدم برنامج حواري تلفزيوني أميركي: "لقد قابلته مرة واحدة. "أعرف ميشيل أكثر منه".

وتفاقمت الشائعات بعد ما ذكر مقدمو بودكاست شهير يدعى (هو وييكلي) أن عائلة أوباما "تعيش حياة منفصلة" بينما كان هو وأنيستون على علاقة غرامية كاملة.

وفي أواخر عام 2013، زعمت مجلة ناشيونال إنكوايرر أن زواج أوباما قد انتهى بعد أن اكتشفت ميشيل أن حراسه الشخصيين من الخدمة السرية كانوا يغطون على خيانته. (سكاي نيوز)

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