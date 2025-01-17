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عربي-دولي

انفجار سيارة مفخخة وسط مدينة منبج شرقي حلب

Lebanon 24
17-01-2025 | 14:16
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أصيب 4 أشخاص، الجمعة، جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة منبج شرق محافظة حلب السورية.
وبحسب مراسل الأناضول، وقع الانفجار بحي الرابطة وتسبب في إصابة 4 أشخاص وخسائر بالممتلكات بحسب معلومات أولية.
وهرعت قوات الأمن إلى المنطقة، فيما لم تتبن أي جهة المسؤولية عن الانفجار على الفور. (الاناضول)
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