مصر وقطر تؤكدان أهمية تنفيذ اتفاق غزة دون تأخير





جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي من الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، وفق بيان أصدرته الخارجية المصرية.

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وتناول الاتصال تطورات الأوضاع في غزة والمستجدات بالمشهد السوري.



أكدت مصر وقطر، الجمعة، أهمية قيام أطراف اتفاق وقف إطلاق النار حماس وتبادل الرهائن والأسرى بين إسرائيل وحركة بتنفيذه دون تأخير.جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي من الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، وفق بيان أصدرته الخارجية المصرية.وتناول الاتصال تطورات الأوضاع في غزة والمستجدات بالمشهد السوري.

وثمن الوزيران "الجهود الصادقة والمكثفة التي بذلتها الدولتان الشقيقتان على مدار 15 شهر الماضية والتنسيق الكامل بين البلدين والذي توج بالتوصل لاتفاق وقف اطلاق النار وتبادل الرهائن والأسرى وذلك بالتعاون مع الولايات المتحدة".



كما تناولا الوزيران بدء عمل لية المتابعة المركزية في القاهرة لمتابعة تنفيذ الاتفاق.





كما بحث الوزيران تطورات الأوضاع في سوريا، حيث أكدا دعمهما الكامل للشعب السوري، وتناولا التطورات الأخيرة في سوريا.



وأطلع الوزير القطري نظيره المصري على ما دار خلال زيارته الأخيرة إلى سوريا، وفق البيان.



واتفق الوزيران على "أهمية تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لاستعادة الاستقرار على كامل الأراضي السورية، وإدارة العملية السياسية بملكية سورية تضم كل مكونات المجتمع السوري ومكافحة الإرهاب".



كما تناول الوزيران أيضا "العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، حيث ناقشا سبل مزيد من تطوير العلاقات بين البلدين، خاصة من خلال تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية من خلال ضخ استثمارات قطرية جديدة في مصر على ضوء الفرص المتاحة الواعدة بها في مختلف القطاعات". (سكاي نيوز)