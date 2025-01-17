رئيس وزراء بولندا الأسبق: ترامب يريد إنهاء الصراع في أوكرانيا ليحصل على جائزة نوبل

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رأى رئيس الوزراء البولندي الأسبق ليزيك ميلر، أن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب يسعى لتحقيق إنهاء الصراع في أوكرانيا لأنه يحلم في الحصول على جائزة نوبل للسلام.وقال ميلر الذي شغل منصب رئيس الوزراء في بولندا بين عامي 2001 و 2004 في مقابلة مع صحيفة "رزيكزبوسبوليتا" ردا على سؤال حول ما إذا كان ترامب سيتمكن من التوصل إلى حل للصراع في أوكرانيا: "بالطبع هذا هو هدفه الرئيسي، إنه يحلم بالحصول على جائزة نوبل للسلام، وإذا نجح في إنهاء هذه الحرب فسوف يحصل عليها بالتأكيد"، مشيرا إلى أنه سيتعين على كييف أن "تتصالح مع فكرة خسارة الأراضي التي فقدت السيطرة عليها".وفي 7 كانون الثاني، أشار ترامب إلى أن تسوية الصراع في أوكرانيا قد تستغرق وقتا أطول من الـ 24 ساعة التي وعد بها خلال حملته الانتخابية.وأعرب عن أمله في إمكانية إجراء المفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن أوكرانيا في أقل من ستة أشهر. وفي الوقت نفسه، وعد ترامب بأنه سيتمكن من تحقيق تسوية للصراع الأوكراني من خلال التفاوض.وكان ترامب قد صرح يوم الاثنين الماضي بأنه يعتزم عقد لقاء مع الرئيس بوتين "سريعا جدا" بعد تنصيبه الأسبوع المقبل.ويوم الأحد الماضي قال مايك والتز عضو مجلس النواب الأمريكي الذي سيتولى منصب مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض إنه يتوقع مكالمة بين ترامب وبوتين في "الأيام والأسابيع المقبلة".من جانبه، أكد دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين استعداد بوتين للقاء ترامب "دون أي شروط" مسبقة، مضيفا أن المطلوب هو فقط "وجود الرغبة المتبادلة والإرادة السياسية لإجراء حوار وحل المشكلات القائمة من خلال الحوار".تجدر الإشارة إلى أن الرئيس بوتين كان قد حدد في كانون الثاني 2024، أربعة شروط لحل النزاع في أوكرانيا، تتضمن انسحاب القوات الأوكرانية من دونباس ونوفوروسيا ورفض كييف الانضمام إلى حلف "الناتو".ووفقا لرئيس الدولة، ترى روسيا أن من الضروري أن يكون لأوكرانيا وضع محايد وغير انحيازي وخلو من الأسلحة النووية بالإضافة إلى رفع جميع العقوبات الغربية عن روسيا. (روسيا اليوم)