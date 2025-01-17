مجلس الوزراء الإسرائيلي الأمني أقرّ اتفاق غزة





والجمعة أعلن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن مجلس الوزراء الإسرائيلي الأمني وافق على الاتفاق مع حركة حماس بشأن وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الرهائن، مقابل أسرى فلسطينيين.

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وكان القرار متوقعا رغم معارضة بعض من الوزراء الذين ينتمون إلى اليمين المتطرف.



ومن المقرر إحالة الاتفاق الآن إلى حكومة نتنياهو الائتلافية للتوقيع النهائي، وهو ما سيمهد الطريق أمام دخول الاتفاق حيز التنفيذ، الأحد.



وذكر مكتب نتنياهو في بيان أن نتنياهو أن الاتفاق من شأنه أن يساعد في تحقيق أهداف الحرب التي وضعتها الحكومة. أعلن بيان إسرائيلي رسمي، في ساعة مبكرة من صباح السبت، أن مجلس الوزراء الأمني المصغر أعطى "موافقة نهائية" على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.والجمعة أعلن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن مجلس الوزراء الإسرائيلي الأمني وافق على الاتفاق مع حركة حماس بشأن وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الرهائن، مقابل أسرى فلسطينيين.وكان القرار متوقعا رغم معارضة بعض من الوزراء الذين ينتمون إلى اليمين المتطرف.ومن المقرر إحالة الاتفاق الآن إلى حكومة نتنياهو الائتلافية للتوقيع النهائي، وهو ما سيمهد الطريق أمام دخول الاتفاق حيز التنفيذ، الأحد.وذكر مكتب نتنياهو في بيان أن نتنياهو أن الاتفاق من شأنه أن يساعد في تحقيق أهداف الحرب التي وضعتها الحكومة.

وأشار إلى أن "الأمر قد يمضي قدماً كما هو مخطط له، شريطة موافقة الحكومة".



ومن المتوقع أن يتم إطلاق سراح الدفعة الأولى للرهائن مساء الأحد.



وينص الاتفاق المكون من 3 مراحل على وقف أولي لمدة 6 أسابيع للقتال الذي دمّر قطاع غزة على مدى الـ15 شهرا الماضية، وأسفر عن مقتل أكثر من 46 ألف شخص.



وخلال هذه المرحلة الأولى، ستطلق حماس سراح 33 رهينة يحتجزها مسلحون في غزة، وستفرج إسرائيل عن أسرى فلسطينيين في سجونها.



وكان قد تم التوصل إلى اتفاق، بعد أشهر من مفاوضات غير مباشرة، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة.