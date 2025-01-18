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إقتصاد

غضب في سوريا.. أسعار البضائع تحلّق

Lebanon 24
18-01-2025 | 04:00
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أثار فرض الإدارة السورية الجديدة رسوماً جمركية، حالة من الغضب والتذمر بين نازحين في مخيمات النازحين شمال غرب البلاد، إذ يخشى المواطنون المنهكون من الفقر ارتفاع الأسعار مجدداً، وازدياد تكاليف المعيشة.
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وقال نازحون إن "قرار إصدار نشرة الرسوم الجمركية الموحدة على جميع المنافذ، انعكس مباشرة على زيادة قيمة الجمارك على السلع المستوردة، وتسبب في ارتفاع أسعار السلع الأساسية، بنسب تتراوح بين 10%  إلى 30%، ما زاد من معاناة الأسر التي تعيش في ظروف صعبة".

وأعلنت إدارة معبر باب الهوى البري بين سوريا، وتركيا رفع رسوم استيراد طن الطحين من دولارين إلى 20 دولاراً، ورسوم استيراد طن الأرز من 10 دولارات إلى 27 دولاراً، وطن السكر من 35 دولاراً إلى 54 دولاراً.

وأشار تجار إلى أن قرار توحيد الرسوم الجمركية، أدى إلى ارتفاع كبير في تكلفة الشحن والتوريد، ما أجبرهم على رفع الأسعار أو تقليص حجم استيرادهم للمواد الأساسية. (اليوم السابع)

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