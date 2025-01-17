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إقتصاد

الاستثمار العقاري العالمي نحو انتعاش قياسي في 2025

Lebanon 24
17-01-2025 | 23:31
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توقّعت شركة "سافيلز" للخدمات العقارية انتعاشاً قوياً في الاستثمار العقاري العالمي خلال عام 2025، مع ارتفاع متوقّع بنسبة 27% ليصل إلى 952 مليار دولار، وسط تحسن في قيم رأس المال.

وأشارت التوقعات إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما فيها الإمارات والسعودية ومصر، ستكون من أبرز المستفيدين بفضل تطوير البنية التحتية والخطط الاقتصادية الطموحة.

وأكدت "سافيلز" أن العوامل التي أثقلت أسعار العقارات بدأت في التراجع، مما يعزز تعافي أسواق رأس المال العقارية، فيما أظهر استطلاع عالمي أن التفاؤل يتزايد بجميع فئات الأصول العقارية، خاصة مع الزخم الملحوظ في المنطقة، مدفوعاً بمبادرات التطوير الحضري والسياسات الجاذبة للاستثمار الأجنبي.

وتواصل الإمارات الاستفادة من موقعها كمركز عالمي للتجارة والسياحة، ما يعزز جاذبيتها للشركات والمستثمرين الدوليين. كذلك، تلعب "رؤية السعودية 2030" دوراً بارزاً عبر مشاريع ضخمة مثل نيوم ومشروع البحر الأحمر، والتي تعزز الطلب على المكاتب والمشاريع السكنية الفاخرة.
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المكاتب الثانوية والقطاع الصناعي 
تتجه الأنظار أيضاً نحو المكاتب الثانوية، حيث يتوقع الباحثون زيادات متواضعة في الإيجارات، واهتماماً متزايداً من المستثمرين الباحثين عن قيمة مضافة.

في الوقت نفسه، يُظهر القطاع الصناعي واللوجستي إمكانيات كبيرة بفضل توسع التجارة الإلكترونية ودور المنطقة الإستراتيجي في طرق التجارة العالمية.

تتمتع المرافق اللوجستية ومراكز التوزيع في دبي وجدة بمكانة متميزة للاستفادة من هذه الاتجاهات.

قطاع التجزئة والاستدامة
من المتوقع أن يشهد قطاع التجزئة تحسناً ملحوظاً مع زيادة ثقة المستهلكين، وارتفاع أحجام المبيعات.

يركز المطورون على مشاريع متعددة الاستخدامات ووجهات تسوق عالية الجودة لتلبية توقعات المستهلكين المتطورة. (ارم نيوز)

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