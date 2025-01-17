الاستثمار العقاري العالمي نحو انتعاش قياسي في 2025

توقّعت شركة "سافيلز" للخدمات العقارية انتعاشاً قوياً في الاستثمار العقاري العالمي خلال عام 2025، مع ارتفاع متوقّع بنسبة 27% ليصل إلى 952 مليار دولار، وسط تحسن في قيم رأس المال.

وأشارت التوقعات إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما فيها الإمارات والسعودية ومصر، ستكون من أبرز المستفيدين بفضل تطوير البنية التحتية والخطط الاقتصادية الطموحة.

وأكدت "سافيلز" أن العوامل التي أثقلت أسعار العقارات بدأت في التراجع، مما يعزز تعافي أسواق رأس المال العقارية، فيما أظهر استطلاع عالمي أن التفاؤل يتزايد بجميع فئات الأصول العقارية، خاصة مع الزخم الملحوظ في المنطقة، مدفوعاً بمبادرات التطوير الحضري والسياسات الجاذبة للاستثمار الأجنبي.