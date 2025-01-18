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عربي-دولي

الاتحاد الأوروبي سيشرف عليه فنيا.. تفاصيل جديدة عن فتح معبر رفح

Lebanon 24
18-01-2025 | 00:24
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من المتوقع أن يدخل اتفاق وقف النار في غزة حيز التنفيذ غداً الأحد، وفي السياق تكشفت تفاصيل جديدة عن فتح معبر رفح.

فقد أفادت مصادر مطلعة للعربية/الحدث اليوم السبت أن الاتحاد الاوروبي سيشرف فنياً على إدارة المعبر البري على أن يفتح بعد سبعة أيام من التهدئة من أجل خروج المرضى والجرحى.
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وأضافت المصادر أن 50 مريضاً سيغادروا يومياً من خلال بوابة كرم ابو سالم مع تواجد (ثلاثة افراد) يتبعون للسلطة الفلسطينية وسبعة موظفين يتبعون لبعثة الاتحاد الأوروبي.

فيما سيكون مكان اقامتهم داخل اسرائيل ولن يكون هناك أي تدخل لحركة حماس في عمل المعبر
عودة العالقين إلى القطاع

أما بعد انسحاب الجيش الاسرائيلي من محور فيلاديلفي في المرحلة الثانية، فسيسمح بعودة العالقين الى غزة بموافقة ثلاثة اطراف (اسرائيل، السلطة الفلسطينية، الاتحاد الاوروبي) من خلال تقديم طلب مسبق في السفارة الفلسطينية بالقاهرة.

في حين كل من سيسافر من القطاع سيكون عبر آلية يتم اعدادها عند تجهيز معبر رفح، بحسب المصادر.

يذكر أن وفداً من السلطة الفلسطينية وصل الى القاهرة أول من أمس الخميس، وذلك لعقد اجتماعات مكثفة مع المخابرات المصرية حول عمل المعبر خلال الفترة المقبلة.

ووصل الوفد برئاسة مدير عام المعابر والحدود بالسلطة الفلسطينية نظمي مهنا و أيمن قنديل نائب الوزير حسين الشيخ في الشؤون المدنية.

فيما من المقرر أن يصل صباح الأحد وفد رفيع المستوى من الاتحاد الأوروبي للقاء نظمي مهنا والمخابرات المصرية في القاهرة.(العربية)

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