بسبب رسالة مشبوهة.. هلع داخل السفارة الأميركية في ألمانيا

تم استدعاء الشرطة الألمانية الجمعة، لفحص رسالة مشبوهة أرسلت إلى القنصلية الأميركية في برلين، ولكنها منحت الضوء الأخضر بعد إخلاء جزء من المبنى.



وقال متحدث باسم الشرطة بعد العملية التي استمرت ساعتين "لم يكن هناك أي شيء ضار على الإطلاق" دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

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وقالت الشرطة إنه تم إغلاق غرفة البريد في القنصلية وقام خبراء من معهد الطب الشرعي التابع لمكتب التحقيقات الجنائية في ولاية برلين بفحص الرسالة .

وأمرت الشرطة الموظفين بإخلاء غرفة البريد وتم تطويق جزء المبنى الذي تقع فيه.



أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، عن بدء إجراء عملية مراجعة في الأيام المقبلة، في أعقاب هجوم الدهس القاتل الذي وقع في مدينة ماغدبورغ.

وقالت الشرطة إنه تم مواصلة العمل في القنصلية كالمعتاد. (24)



