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عربي-دولي

خوفًا من حظره.. عدد هائل من مستخدمي "تيك توك" يستخدمون البديل المفاجئ

Lebanon 24
18-01-2025 | 01:51
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بينما يواجه تطبيق تيك توك مصيراً غير واضح في الولايات المتحدة، بدأ مستخدموه في البحث عن بدائل، وأصبح "ريد نوت"، أو كما يعرف بـ Xiaohongshu، الوجهة الجديدة. التطبيق الصيني الذي يعني "الكتاب الأحمر الصغير" يتصدر الآن متجر تطبيقات أبل في الولايات المتحدة، وسط تزايد أعداد المستخدمين الذين يتدفقون إليه.
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في وقت يناقش فيه القضاء الأمريكي مستقبل تيك توك، وتتصاعد المخاوف من الحظر، يشعر البعض بالقلق من الانتقال إلى ريد نوت، وهو منصة تخضع لمراقبة الحكومة الصينية.

ورغم التحديات المرتبطة بسياسات فيسبوك وإيلون ماسك، يشهد ريد نوت ارتفاعاً ملحوظاً في الشعبية في أوساط الأمريكيين، ما يثير تساؤلات جديدة حول أبعاد الانفتاح على منصة أخرى خاضعة للرقابة الصينية. (cnn)






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