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عربي-دولي

غدًا صباحًا.. قطر تعلن موعد وقف إطلاق النار في غزة

Lebanon 24
18-01-2025 | 02:44
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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية اليوم السبت، إن وقف إطلاق النار في غزة سيبدأ الساعة 08:30 من صباح يوم غد الأحد بالتوقيت المحلي.

وأضاف بيان الخارجية القطرية: "نوصي الأشقاء بأخذ الحيطة وممارسة أقصى درجات الحذر وانتظار التوجيهات من المصادر الرسمية".
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ويأتي ذلك بعد ساعات من مصادقة الحكومة الإسرائيلية رسمياً على اتفاق وقف إطلاق النار واستعادة الرهائن، المبرم مع حركة "حماس" في قطاع غزة.
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