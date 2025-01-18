غدًا صباحًا.. قطر تعلن موعد وقف إطلاق النار في غزة

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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية اليوم السبت، إن وقف إطلاق النار في غزة سيبدأ الساعة 08:30 من صباح يوم غد الأحد بالتوقيت المحلي.وأضاف بيان الخارجية القطرية: "نوصي الأشقاء بأخذ الحيطة وممارسة أقصى درجات الحذر وانتظار التوجيهات من المصادر الرسمية".ويأتي ذلك بعد ساعات من مصادقة الحكومة الإسرائيلية رسمياً على اتفاق وقف إطلاق النار واستعادة الرهائن، المبرم مع حركة "حماس" في قطاع غزة.