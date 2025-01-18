Advertisement

عربي-دولي

جلسة استماع للرئيس الكوري الجنوبي المعزول

Lebanon 24
18-01-2025 | 03:33
A-
A+
Doc-P-1307950-638727936056356121.jpg
Doc-P-1307950-638727936056356121.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء ان الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سيوك-يول حضر جلسة استماع، اليوم السبت.

وكان محامو يون قد صرحوا بأن موكلهم سيحضر جلسة استماع في محكمة في سول اليوم السبت لمعارضة اعتقاله رسميا بسبب فرض الأحكام العرفية الشهر الماضي.
Advertisement

ويواجه يون سيوك-يول، المحتجز منذ اعتقاله يوم الأربعاء الماضي في عملية واسعة النطاق قامت بها سلطات إنفاذ القانون في مقر إقامته، اتهامات محتملة بالتمرد مرتبطة بإعلانه الأحكام العرفية في 3 ديسمبر، الأمر الذي أدى إلى اندلاع أخطر أزمة سياسية تواجهها البلاد منذ تحولها إلى الديمقراطية.

وطلب المحققون، أمس الجمعة، إصدار مذكرة اعتقال لتمديد احتجاز يون لمدة تصل إلى 20 يوما. ورفض يون التحدث إلى المحققين وظل محتجزا في مركز احتجاز سول منذ اعتقاله.

وشوهدت الشرطة وهي تفرق حشدا من أنصار يون الذين سدوا بوابة محكمة منطقة سول الغربية حيث بدأت الجلسة في حوالي الساعة الثانية ظهرا (05:00 صباحا بتوقيت غرينتش). ومن المتوقع صدور قرار اليوم السبت أو غدا الأحد.

وأظهرت قنوات تلفزيونية موكبا يضم نحو 12 سيارة ودراجات نارية تابعة للشرطة ترافق يون من مركز الاحتجاز إلى المحكمة.

وقال يون كاب كيون محامي يون في بيان "قرر الحضور.. لاستعادة شرفه من خلال شرح شرعية الأحكام العرفية الطارئة بشكل مباشر وأن التمرد لم يتم إثباته".(سكاي نيوز)



تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:38 | 2025-01-18
05:18 | 2025-01-18
05:00 | 2025-01-18
04:11 | 2025-01-18
04:00 | 2025-01-18
03:31 | 2025-01-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24