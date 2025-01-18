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عربي-دولي

أحدهما من الشخصيات المُثيرة للجدل.. مسلح يغتال قاضيين أمام المحكمة العليا في طهران وينتحر

Lebanon 24
18-01-2025 | 04:11
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قتل قاضيين أمام المحكمة العليا في طهران.

وفي التفاصيل، تعرض 3 قضاة من المحكمة العليا لهجوم مسلح بالرصاص الحي في طهران، ما أسفر عن مقتل اثنين منهم وإصابة الثالث بجروح، وفق ما أفادت وكالة أنباء "فارس".
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فيما أقدم المهاجم بعد تنفيذ عملية إطلاق النار، على الانتحار.

ووقع الحادث أمام قصر العدل في ساحة الأرك، حيث أطلق المهاجم النار على القضاة بشكل مباشر.

من جهتها، فتحت السلطات تحقيقًا فوريًا في الحادث لتحديد دوافع المهاجم وخلفياته.

بينما لم تعلن حتى الآن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

قاض مثير للجدل
في حين تبين أن أحد القتيلين هو القاضي محمد مقيسه، الذي كان رئيس الفرع 28 من المحكمة الثورية، وأحد الشخصيات المثيرة للجدل في النظام القضائي الإيراني.

إذ لعب دورًا بارزًا في محاكمة المعارضين السياسيين، خاصة خلال احتجاجات ما بعد الانتخابات الرئاسية لعام 2009.

كما أصدر العديد من الأحكام الصارمة، بما في ذلك عقوبات بالإعدام وأحكام بالسجن طويلة الأمد ضد نشطاء سياسيين، وصحفيين، وأعضاء الأقليات الدينية.

كذلك تعرض مقيسه لعقوبات دولية من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا لدوره في انتهاكات حقوق الإنسان وإصدار أحكام اعتُبرت غير عادلة.(العربية)

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