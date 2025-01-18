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حرائق لوس أنجلوس.. الأكبر في كاليفورنيا منذ 40 عامًا

Lebanon 24
18-01-2025 | 05:18
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كشف تحليل لوكالة أسوشيتد برس الأمريكية عن أن حرائق لوس أنجلوس المستمرة منذ 11 يوما تعد الأكبر من نوعها في ولاية كاليفورنيا منذ 40 عاما.
ونشرت الوكالة تحليلا استند إلى معطيات مختبر سيلفيس بجامعة ويسكونسن بمدينة ماديسون، عن مدى الدمار الذي خلفته الحرائق في منطقتي باليساديس وإيتون بالمنطقة الحضرية في كاليفورنيا.
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وذكر التحليل أن الحرائق المستمرة في منطقتي باليساديس وإيتون تعد الأكبر من نوعها بالولاية منذ منتصف الثمانينيات، من حيث المساحة الحضرية المدمرة.
وتحت تأثير الرياح القوية القادمة من المحيط الهادئ، أتت الحرائق المتواصلة على أكبر مساحة حضرية في كاليفورنيا خلال الأربعين عاما الماضية، وفق المعطيات.
وبحسب القياسات، التهمت حرائق باليساديس وإيتون حوالي 10.36 كيلومترات مربعة، من المناطق المكتظة بالسكان في لوس أنجلوس، ما يعادل ضعف المساحة الحضرية المدمرة جراء حريق وولسي بالمنطقة في 2018.
(الاناضول)
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