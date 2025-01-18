هل يدعم الإسرائيليون "صفقة الأسرى" مع "حماس"؟ تقرير يُجيب

كشف استطلاع لصحيفة معاريف تأييد 73% من الإسرائيليين إبرام صفقة تبادل الأسرى ضمن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، المعلن مساء الأربعاء الماضي.



وأوضح الاستطلاع أن 19% فقط من الإسرائيليين يعارضون الصفقة، مشيرا إلى أن اتفاق الصفقة نال أغلبية الدعم من مؤيدي أحزاب المعارضة بـ91%، في حين عارضه 52% من مؤيدي الائتلاف الحاكم.

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ويأتي ذلك في ظل ترقب بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار غدا الأحد، بعد أن قالت وسائل إعلام إسرائيلية فجر اليوم السبت إن حكومة بنيامين نتنياهو صدّقت على الاتفاق، بتأييد من 24 وزيرا، ومعارضة 8 وزراء.



وأعلنت وزارة العدل الإسرائيلية اليوم السبت أنه سيتم الإفراج عن 735 أسيرا فلسطينيا مقابل إطلاق سراح أول دفعة من المحتجزين الإسرائيليين، ونشرت أسماء 95 أسيرًا فلسطينيا ممن سيفرج عنهم خلال الدفعة الأولى من الصفقة.



ويؤكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية قدورة فارس أن الاتفاق يتألف من 3 مراحل، تبلغ مدة كل منها 42 يوما، وتشمل المرحلة الأولى الإفراج عن 33 أسيراً إسرائيلياً محتجزين في غزة، سواء كانوا أحياء أو أمواتا، مقابل الإفراج عن 1737 أسيرا فلسطينيا، وفقا لتصريحاته.





وكانت وسائل إعلام إسرائيلية نشرت قائمة بأسماء أسرى إسرائيليين محتجزين في غزة، قالت إن عائلاتهم أبلغت رسميا أمس الجمعة أنه سيفرج عنهم في إطار المرحلة الأولى من صفقة التبادل، وضمت القائمة أسماء 33 أسيرة وأسيرا.





بدورها، أوضحت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أمس، في بيان، أن قوائم الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم في المرحلة الأولى من الصفقة ستُنشر عبر مكتب الأسرى وفق مراحل وإجراءات التبادل وفق بنود الاتفاق الذي جاء بعد جهود مكثفة من الوسطاء.



وتقدر مؤسسات حقوقية أن أكثر من 10 آلاف و400 أسير فلسطيني يقبعون في سجون الاحتلال، بينهم 5150 اعتُقلوا منذ بدء الحرب على غزة.



وتوضح تلك الهيئات والمؤسسات أن من بين هؤلاء الأسرى 85 امرأة و320 طفلا و3376 معتقلا إداريا، في حين يعاني عدد كبير من الأسرى من أمراض خطيرة بسبب الإهمال الطبي والتعذيب. (الجزيرة نت)