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عربي-دولي

"عملية إرهابية"؟ هذا جديد حادثة مقتل الرئيس الإيراني!

Lebanon 24
18-01-2025 | 06:54
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نفت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية وجود ما يثبت أن "عملية إرهابية" أو هجوماً إلكترونياً كان وراء حادثة سقوط طائرة الرئيس السابق إبراهيم رئيسي.

وتوفي رئيسي و4 مسؤولين آخرين كانوا معه، من بينهم وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان وممثل المرشد علي خامنئي في محافظة أذربيجان الشرقية، في أيار الماضي.
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وقالت الهيئة في بيان إن "أي شكوك حول كيفية وسبب مقتل آية الله رئيسي ورفاقه مرفوضة، والتعليقات غير المسؤولة ناشئة عن جهل أو لأهداف ونوايا خاصة".

وأوضحت أنه "منذ فترة من الزمن، وفي الفضاء الإلكتروني وفي بعض الدوائر والمنتديات المختلفة، بدأ بعض الأفراد في تقديم ادعاءات حول كيفية وسبب مقتل إبراهيم رئيسي، وهي ادعاءات بعيدة كل البعد عن الحقيقة ويبدو أنها ناجمة عن جهل أو نية خبيثة".

وحثت هيئة الأركان الإيرانية على "الامتناع عن الإدلاء بتعليقات غير مهنية وغير مسؤولة، والتي لن تؤدي إلا إلى إزعاج الرأي العام وخلق منصة يستغلها الأعداء". (إرم نيوز)
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