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"الجهاد" تحذّر: قصف إسرائيل سيقتل الرهائن

Lebanon 24
18-01-2025 | 07:55
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رغم إعلان التوافق على التهدئة قبيل دخول الهدنة حيز التنفيذ، لم يتوقف القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ صباح اليوم السبت، ما دفع حركة الجهاد للتعليق.

فقد قال أبو حمزة، المتحدث باسم "سرايا القدس"، اليوم السبت، إنه يتعين على أسر الرهائن الإسرائيليين مطالبة الجيش الإسرائيلي بالامتناع عن الضربات الجوية المكثفة في الساعات المتبقية قبل سريان وقف إطلاق النار.
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كما شدد عبر حسابه في تليغرام، على أن مثل هذه العمليات العسكرية قد تكون سببا في قتل الرهائن أثناء القيام بالترتيبات الميدانية النهائية لإطلاق سراحهم.
 
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