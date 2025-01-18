خبير: أوروبا تخشى اتفاق بوتين وترامب حول أوكرانيا

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قال الخبير السياسي الألماني ألكسندر رار إن أوروبا تخشى احتمال توصل الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب لاتفاق حول أوكرانيا، يجبرها على التخلي عن 20 بالمئة من أراضيها.وكتب رار على "تلغرام": "أكثر ما يخيف النخب الألمانية هو أن ترامب وبوتين قد يتفقان على تسوية سلمية في أوكرانيا. الأوروبيون في حالة رعب من فكرة أن تفقد أوكرانيا 20% من أراضيها، بعد أن قدم حلف "الناتو" والاتحاد الأوروبي الكثير من المساعدات العسكرية لأوكرانيا".وأشار الخبير إلى الدعم العلني الذي قدمه الملياردير الأمريكي إيلون ماسك لحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني وهجومه على المؤسسة السياسية في ألمانيا.وأضاف: "الألمان يشكون. النخب لا تفهم ما ينتظرها في المستقبل. في الوقت الحالي، يعتقدون أنهم سيتمكنون من تهدئة ترامب من خلال تلبية مطالبه، وفي نفس الوقت يأملون أن تمنعهم الدولة العميقة في الولايات المتحدة من السماح للرئيس المنتخب حديثا بالتحرر بهذا الشكل".(سكاي نيوز)