تعرفوا عليهم.. أسرى بارزين لن تفرج عنهم إسرائيل

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كشفت قناة "كان" الإسرائيلية، أن 5 شخصيات بارزة لن يتم الإفراج عنهم في المرحلة الأولى من الاتفاق وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين وأسرى فلسطينيين.ويتعلق الأمر وفق "كان" بـ4 أسرى من حركة حماس وأسير خامس من حركة فتح. وتفاصيلهم كالتالي:عباس السيد: حُكم عليه بالسجن 35 مؤبدا.إبراهيم حامد: قائد الجناح العسكري لحماس في الضفة الغربية خلال الانتفاضة الثانية، محكوم بـ54 مؤبداً.عبد الله البرغوثي: حُكم عليه بـ67 مؤبدا.حسن سلامة: محكوم بـ46 مؤبدا.مروان البرغوثي: القيادي في حركة فتح والمرشح لخلافة محمود عباس، محكوم بـ5 مؤبدات. (سكاي نيوز)