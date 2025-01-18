Advertisement

عربي-دولي

تعرفوا عليهم.. أسرى بارزين لن تفرج عنهم إسرائيل

Lebanon 24
18-01-2025 | 09:03
A-
A+

Doc-P-1308118-638728133364035283.jpg
Doc-P-1308118-638728133364035283.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت قناة "كان" الإسرائيلية، أن 5 شخصيات بارزة لن يتم الإفراج عنهم في المرحلة الأولى من الاتفاق وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين وأسرى فلسطينيين.
ويتعلق الأمر وفق "كان" بـ4 أسرى من حركة حماس وأسير خامس من حركة فتح. وتفاصيلهم كالتالي:
Advertisement
عباس السيد: حُكم عليه بالسجن 35 مؤبدا.
إبراهيم حامد: قائد الجناح العسكري لحماس في الضفة الغربية خلال الانتفاضة الثانية، محكوم بـ54 مؤبداً.
عبد الله البرغوثي: حُكم عليه بـ67 مؤبدا.
حسن سلامة: محكوم بـ46 مؤبدا.
مروان البرغوثي: القيادي في حركة فتح والمرشح لخلافة محمود عباس، محكوم بـ5 مؤبدات. (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:30 | 2025-01-18
08:46 | 2025-01-18
08:35 | 2025-01-18
08:15 | 2025-01-18
08:00 | 2025-01-18
07:55 | 2025-01-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24