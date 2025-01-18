نتنياهو: لن ننفذ الهدنة قبل تسلم قائمة الرهائن المحررين

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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، مساء السبت، أنه لن يجري تنفيذ اتفاق غزة مالم تتسلم إسرائيل قائمة بالرهائن المفرج عنهم بالمرحلة الأولى.وأوضح بيان لمكتب نتنياهو قوله:"لن نتقدم في تنفيذ الخطة حتى نستلم قائمة الرهائن الذين سيتم الإفراج عنهم. إسرائيل لن تتسامح مع أي انتهاك للاتفاق. المسؤولية الكاملة تقع على عاتق حماس".من المقرر أن يبدأ وقف إطلاق النار غدًا في تمام الساعة 8:30 صباحًا، على أن تبدأ عملية الإفراج عن الرهائن في الساعة 16:00عصرًا. ومع ذلك، فإن التأخير في استلام الأسماء يزيد من التوتر بشأن تنفيذ الصفقة.وأعلنت مصر التي تؤدي دور وساطة في التهدئة بين إسرائيل وحركة حماس السبت أن إسرائيل ستطلق سراح أكثر من 1890 فلسطينيا معتقلين لديها مقابل الإفراج عن 33 رهينة إسرائيليا في المرحلة الأولى من هدنة غزة.وقالت وزارة الخارجية المصرية إنه سيتم إطلاق سراح المعتقلين خلال المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار ومدتها 42 يوما، علما بأنه من المقرر أن تدخل الهدنة حيّز التنفيذ الأحد في الساعة 8,30 بالتوقيت المحلي (6,30 بتوقيت غرينتش).