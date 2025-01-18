15
o
بيروت
16
o
طرابلس
14
o
صور
16
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
6
o
النبطية
5
o
زحلة
4
o
بعلبك
-3
o
بشري
12
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
نتنياهو: لن ننفذ الهدنة قبل تسلم قائمة الرهائن المحررين
Lebanon 24
18-01-2025
|
13:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، مساء السبت، أنه لن يجري تنفيذ اتفاق غزة مالم تتسلم إسرائيل قائمة بالرهائن المفرج عنهم بالمرحلة الأولى.
وأوضح بيان لمكتب نتنياهو قوله:"لن نتقدم في تنفيذ الخطة حتى نستلم قائمة الرهائن الذين سيتم الإفراج عنهم. إسرائيل لن تتسامح مع أي انتهاك للاتفاق. المسؤولية الكاملة تقع على عاتق حماس".
Advertisement
من المقرر أن يبدأ وقف إطلاق النار غدًا في تمام الساعة 8:30 صباحًا، على أن تبدأ عملية الإفراج عن الرهائن في الساعة 16:00عصرًا. ومع ذلك، فإن التأخير في استلام الأسماء يزيد من التوتر بشأن تنفيذ الصفقة.
وأعلنت مصر التي تؤدي دور وساطة في التهدئة بين إسرائيل وحركة حماس السبت أن إسرائيل ستطلق سراح أكثر من 1890 فلسطينيا معتقلين لديها مقابل الإفراج عن 33 رهينة إسرائيليا في المرحلة الأولى من هدنة غزة.
وقالت وزارة الخارجية المصرية إنه سيتم إطلاق سراح المعتقلين خلال المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار ومدتها 42 يوما، علما بأنه من المقرر أن تدخل الهدنة حيّز التنفيذ الأحد في الساعة 8,30 بالتوقيت المحلي (6,30 بتوقيت غرينتش).
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بدت بغاية الجمال.. نادين نسيب نجيم تخطف الأنظار في الرياض شاهدوا كيف استعرضت مجوهراتها (فيديو)
Lebanon 24
بدت بغاية الجمال.. نادين نسيب نجيم تخطف الأنظار في الرياض شاهدوا كيف استعرضت مجوهراتها (فيديو)
23:41 | 2025-01-17
17/01/2025 11:41:04
Lebanon 24
Lebanon 24
غادر لبنان قبل أشهر واستقر في دبي.. لقاء مؤثر يجمع هشام حداد بولديه بعد غياب (فيديو)
Lebanon 24
غادر لبنان قبل أشهر واستقر في دبي.. لقاء مؤثر يجمع هشام حداد بولديه بعد غياب (فيديو)
02:41 | 2025-01-18
18/01/2025 02:41:55
Lebanon 24
Lebanon 24
"شغلة غريبة عجيبة".. شاهدوا ماذا حصل مع قصي خولي ورزان جمال داخل الطائرة (فيديو)
Lebanon 24
"شغلة غريبة عجيبة".. شاهدوا ماذا حصل مع قصي خولي ورزان جمال داخل الطائرة (فيديو)
02:13 | 2025-01-18
18/01/2025 02:13:53
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا آخر ما كشفته إبنة نصرالله عن والدها.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
هذا آخر ما كشفته إبنة نصرالله عن والدها.. شاهدوا الفيديو
11:43 | 2025-01-18
18/01/2025 11:43:54
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تذكرون ملكة جمال لبنان غابرييل بو راشد؟ شاهدوا كيف أصبحت بعد 20 عاما (صور)
Lebanon 24
هل تذكرون ملكة جمال لبنان غابرييل بو راشد؟ شاهدوا كيف أصبحت بعد 20 عاما (صور)
04:16 | 2025-01-18
18/01/2025 04:16:39
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
15:00 | 2025-01-18
ما هو مستقبل علاقة سوريا مع إسرائيل؟ تقريرٌ "جيروزاليم بوست" يجيب
14:44 | 2025-01-18
بعد نقلهم لمكان آمن.. حماس تسلم قائمة الأسرى خلال ساعات
14:38 | 2025-01-18
وعد من نتنياهو يطمئن سموتريتش.. وبن غفير "سأستقيل"
14:26 | 2025-01-18
إسرائيل: قررنا دفع ثمنا باهظا لإعادة جميع الرهائن
14:18 | 2025-01-18
ترامب يرجح منح مهلة لـ"تيك توك" 90 يوماً
14:00 | 2025-01-18
حيتان المال في عهد الأسد.. من هم وما مصير ممتلكاتهم؟
فيديو
درجتها أكثر من 1000.. "دوامة نار" تنشأ في كاليفورنيا وتلتهم كل ما يظهر أمامها (فيديو)
Lebanon 24
درجتها أكثر من 1000.. "دوامة نار" تنشأ في كاليفورنيا وتلتهم كل ما يظهر أمامها (فيديو)
02:20 | 2025-01-12
18/01/2025 22:21:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد وفاة زوجها.. فنانة شهيرة تطل بملابس الحداد وتنهار باكية: "مش عارفة أعيش" (فيديو)
Lebanon 24
بعد وفاة زوجها.. فنانة شهيرة تطل بملابس الحداد وتنهار باكية: "مش عارفة أعيش" (فيديو)
00:13 | 2025-01-11
18/01/2025 22:21:19
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الأولى.. كواليس ساعات الاسد الأخيرة وانهيار النظام يرويها رئيس وزرائه (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الأولى.. كواليس ساعات الاسد الأخيرة وانهيار النظام يرويها رئيس وزرائه (فيديو)
23:06 | 2025-01-09
18/01/2025 22:21:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24