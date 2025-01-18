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وعد من نتنياهو يطمئن سموتريتش.. وبن غفير "سأستقيل"

Lebanon 24
18-01-2025 | 14:38
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ساعات عصيبة تمر على أهالي قطاع غزة قبيل دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ المقرر غداً الأحد صباحاً، وسط تلويح رئيس الوزراء الإسرائيلي بإلغائه أصلاً.
أمام هذه التطورات، قرر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، البقاء في الحكومة بعد أن هدد مرارا بالاستقالة.
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كما أوضحت المصادر أن قرار الوزير المتطرف جاء بعد اتفاق مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وفقاً لـ"القناة 12" الإسرائيلية.

وأوضحت القناة أن الاتفاق بين سموتريتش ونتنياهو نص على تنفيذ كافة أهداف الحرب بما في ذلك تدمير قدرات حركة حماس.

رغم ذلك، رأى سموتريتش أن نتنياهو منح الضوء الأخضر لصفقة كارثية، مشددا على أن اتفاق غزة يشكل خطرا على أمن إسرائيل.

أما وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، فأعلن أنه سيستقيل مع وزراء حزبه من الحكومة الإسرائيلية غداً.
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