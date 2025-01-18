ترامب: إذا لم يتم احترامنا ويصمد اتفاق غزة سيندلع الجحيم

مع ترقب دخول اتفاق وقف النار في غزة حيز التنفيذ، أكد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب أنه "إذا لم يتم احترامنا ويصمد اتفاق غزة سيندلع الجحيم".

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وأضاف ترمب في مقابلة مع قناة "إني بي سي" الأميركية أنه سيكون من الجيد أن يصمد اتفاق غزة، كاشفا أنه سيجتمع مع نتنياهو قريبا "إلى حد ما"كما أوضح ترامب أنه قال لنتنياهو إن الأمر في غزة يجب أن ينتهي، وأنه إذا تم احترام الولايات المتحدة سيصمد اتفاق غزة.