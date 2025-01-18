Advertisement

عربي-دولي

قبيل "الهدنة".. قصف إسرائيلي مُكثف يطال غزّة

Lebanon 24
18-01-2025 | 16:38
A-
A+
Doc-P-1308252-638728418623515145.jpg
Doc-P-1308252-638728418623515145.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت وسائل إعلام فلسطينية أن الجيش الإسرائيلي بدأ شن موجة من الغارات الجوية المكثفة على شمال قطاع غزة ليل السبت، قبل ساعات من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.
 
Advertisement
 
وكانت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية أكدت في وقت سابق من السبت، أن الجيش الإسرائيلي يستعد لـ"تشديد غاراته الليلة على قطاع غزة"، في إشارة إلى ليل السبت.

وذكر التلفزيون الفلسطيني أن الجيش الإسرائيلي نسف مباني سكنية شمالي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، بينما استهدفت المدفعية الإسرائيلية مناطق متفرقة من شمال غزة.
 
وأشارت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) مساء السبت، إلى مقتل شاب وإصابة آخر برصاص إسرائيلي، في منطقة أبو طعيمة شرق بلدة الفخاري شرقي خان يونس إلى الجنوب من قطاع غزة.

كما أصيب عدد من الفلسطينيين برصاص الاحتلال في منطقة الشاكوش شمال غربي مدينة رفح جنوبا.

ومنذ الإعلان عن التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، الاربعاء، استشهد ما يزيد على 120 فلسطينيا وأصيب العشرات، في قصف للجيش الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وارتفعت حصيلة الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ أكثر من 15 شهرا، إلى 46899 شهيداً وأكثر من 110 آلاف مصاب.
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:41 | 2025-01-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:23 | 2025-01-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:41 | 2025-01-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:13 | 2025-01-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:16 | 2025-01-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:57 | 2025-01-18
16:24 | 2025-01-18
16:14 | 2025-01-18
16:05 | 2025-01-18
16:00 | 2025-01-18
15:52 | 2025-01-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24