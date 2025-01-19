غارات على غزة قبل دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ

قبل ساعة ونصف تقريباً من بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والشروع في تنفيذ المرحلة الأولى منه، شنّ العدو الإسرائيلي غارات جوية على مدينة رفح جنوبي القطاع.



وأفادت وسائل إعلام بأن إسرائيل شنت غارات جوية على المناطق الشمالية والغربية لمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، كما شن الطيران الإسرائيلي قصفاً عنيفاً على خان يونس جنوبي القطاع، فيما أطلق الجيش الإسرائيلي النار بشكل عشوائي في الشجاعية شمالي غزة.

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إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة في غزة، عن إصابة 4 أشخاص في قصف خيام للنازحين غرب مواصي رفح.

وفي وقت سابق، قال التلفزيون الفلسطيني إن الجيش الإسرائيلي نسف مبان سكنية شمال مخيم النصيرات وسط القطاع، بينما استهدفت المدفعية الإسرائيلية مناطق متفرقة من شمال غزة.



يشار إلى أنه من المقرر أن يدخل وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ صباح اليوم الأحد، على أن يتبعه الإفراج عن دفعة من المحتجزين بعد ساعات، مما يفتح الطريق أمام نهاية محتملة للحرب التي استمرت 15 شهرا وقلبت الشرق الأوسط رأسا على عقب.