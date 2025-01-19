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بالفيديو: ترامب يصل إلى واشنطن لبدء احتفالات تنصيبه

Lebanon 24
19-01-2025 | 01:11
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وصل الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب مساء أمس السبت إلى واشنطن، للاحتفال مع عائلته وأنصاره وحلفائه السياسيين بتنصيبه لولاية ثانية.

وبدأت احتفالات ترامب بعودته إلى السلطة بعرض للألعاب النارية في نادي ترامب الوطني للغولف في ستيرلينج، بولاية فيرجينيا، على بعد حوالي 48 كيلومترا من واشنطن.
 
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ويحاول منظمو مراسم التنصيب المقررة يوم غد الاثنين، نقل معظم الفعاليات الخارجية إلى الداخل، بما في ذلك مراسم أداء اليمين التي تقام تقليديا على درج مبنى الكابيتول الأميركي، بسبب توقعات بأن يكون الطقس شديد البرودة.


وستكون هذه أول مرة، منذ أن أدى الرئيس الراحل رونالد ريغان اليمين الدستورية في 1985 لفترة رئاسية ثانية، يجري فيها نقل المراسم إلى داخل مبنى الكابيتول الأميركي.
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