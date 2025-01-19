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إعلان من أبو عبيدة.. ماذا قال فيه؟

Lebanon 24
19-01-2025 | 03:34
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أعلنت حركة حماس عن اسماء المحتجزات الإسرائيليات المنوي الإفراج عنهم اليوم.
 
وقال المتحدث باسم كتائب "القسام" الجناح العسكري لـ "حماس" أبو عبيدة: "في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، قررت كتائب القسام الإفراج اليوم الأحد عن الأسرى التالية أسماؤهم رومي جونين "24 عاما" وإميلي دماري "28 عاما" ودورون شطنبر خير "31 عاما".
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كذلك، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الأسيرات الـ3 اللاتي سيفرج عنهن اليوم، هن على قيد الحياة.
 
 
وفي وقت سابق من صباح اليوم، أوعز رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، للجيش بعدم وقف إطلاق النار في غزة، إلا بعد تسليم حركة حماس قائمة بالمحتجزات، وفق ما أعلنه مكتب نتنياهو. 
 
 
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