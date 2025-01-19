بعد حرب طويلة وقصفٍ صباحيّ.. "هدنة غزة" تدخل حيّز التنفيذ

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دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس" حيز التنفيذ، بعد ساعات من التوتر والتأجيل، إثر رفض تل أبيب تنفيذه لأسباب وصفتها "حماس" بالتقنية. وعلى الرغم من الشكوك التي أثيرت حول تنفيذ الاتفاق، جاءت اللحظة المنتظرة، مع إعلان مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في بيان رسمي عن بدء الهدنة الساعة 11:15 بالتوقيت المحلي، بعد استلام إسرائيل قائمة بأسماء الأسيرات اللواتي سيتم إطلاق سراحهن.الإعلان جاء بعد أسابيع من الضغط الدولي والمفاوضات التي جرت برعاية مصر وقطر والولايات المتحدة، ووسط أجواء من التوتر العميق في غزة. وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن أجهزة الأمن الإسرائيلية تعمل على التحقق من تفاصيل قائمة المحتجزات، وأن الإخطار بعائلاتهن قد بدأ بالفعل. وقد نشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية صورًا للأسيرات: رومي جونين، إميلي دماري، ودورون شطنبر خير، في خطوة تعكس جانبًا من الأمل الذي بدأ يعم الأجواء في غزة.لكن قبل أن تكتمل الصورة، كانت قوات العدو الإسرائيلي تواصل هجماتها على أهداف في قطاع غزة، حيث أعلن المتحدث باسم الجيش دانيال هاغاري، في مؤتمر صحفي أن وقف إطلاق النار لن يدخل حيز التنفيذ حتى تفي "حماس" بالتزاماتها، ما أشاع مزيدًا من الشكوك حول موعد سريان الهدنة.ورغم الإرجاء، بدأ سكان غزة في التوجه نحو الأجزاء الشمالية من القطاع، آملين في بداية جديدة، حيث تعكس الهدنة فرصة لإنهاء حرب دامت 15 شهرًا، خلفت وراءها عشرات الآلاف من القتلى. ورغم التحديات التي ترافقت مع تنفيذ الاتفاق، من حيث التأخير في تسليم القائمة أو التوترات على الأرض، إلا أن هذه اللحظة تمثل نافذة من الأمل لعائلات المحتجزين والمجتمع الدولي.وفي وقت لاحق، كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن عن استعداده لاستقبال دفعات من المحتجزين في ثلاث محطات قرب الحدود مع غزة، حيث تم تجهيز فرق طبية لتقديم الرعاية للمفرج عنهم، وتسهيل عودتهم إلى عائلاتهم.لقد جاء هذا الاتفاق بعد أشهر من المفاوضات لتتحقق أخيرًا الهدنة التي طالما انتظرها سكان غزة.