17
o
بيروت
18
o
طرابلس
17
o
صور
17
o
جبيل
16
o
صيدا
18
o
جونية
10
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
0
o
بشري
14
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بعد حرب طويلة وقصفٍ صباحيّ.. "هدنة غزة" تدخل حيّز التنفيذ
Lebanon 24
19-01-2025
|
04:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس" حيز التنفيذ، بعد ساعات من التوتر والتأجيل، إثر رفض تل أبيب تنفيذه لأسباب وصفتها "حماس" بالتقنية. وعلى الرغم من الشكوك التي أثيرت حول تنفيذ الاتفاق، جاءت اللحظة المنتظرة، مع إعلان مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في بيان رسمي عن بدء الهدنة الساعة 11:15 بالتوقيت المحلي، بعد استلام إسرائيل قائمة بأسماء الأسيرات اللواتي سيتم إطلاق سراحهن.
Advertisement
الإعلان جاء بعد أسابيع من الضغط الدولي والمفاوضات التي جرت برعاية مصر وقطر والولايات المتحدة، ووسط أجواء من التوتر العميق في غزة. وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن أجهزة الأمن الإسرائيلية تعمل على التحقق من تفاصيل قائمة المحتجزات، وأن الإخطار بعائلاتهن قد بدأ بالفعل. وقد نشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية صورًا للأسيرات: رومي جونين، إميلي دماري، ودورون شطنبر خير، في خطوة تعكس جانبًا من الأمل الذي بدأ يعم الأجواء في غزة.
لكن قبل أن تكتمل الصورة، كانت قوات العدو الإسرائيلي تواصل هجماتها على أهداف في قطاع غزة، حيث أعلن المتحدث باسم الجيش دانيال هاغاري، في مؤتمر صحفي أن وقف إطلاق النار لن يدخل حيز التنفيذ حتى تفي "حماس" بالتزاماتها، ما أشاع مزيدًا من الشكوك حول موعد سريان الهدنة.
ورغم الإرجاء، بدأ سكان غزة في التوجه نحو الأجزاء الشمالية من القطاع، آملين في بداية جديدة، حيث تعكس الهدنة فرصة لإنهاء حرب دامت 15 شهرًا، خلفت وراءها عشرات الآلاف من القتلى. ورغم التحديات التي ترافقت مع تنفيذ الاتفاق، من حيث التأخير في تسليم القائمة أو التوترات على الأرض، إلا أن هذه اللحظة تمثل نافذة من الأمل لعائلات المحتجزين والمجتمع الدولي.
وفي وقت لاحق، كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن عن استعداده لاستقبال دفعات من المحتجزين في ثلاث محطات قرب الحدود مع غزة، حيث تم تجهيز فرق طبية لتقديم الرعاية للمفرج عنهم، وتسهيل عودتهم إلى عائلاتهم.
لقد جاء هذا الاتفاق بعد أشهر من المفاوضات لتتحقق أخيرًا الهدنة التي طالما انتظرها سكان غزة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
من مصرف لبنان.. خبرٌ إيجابي جداً
Lebanon 24
من مصرف لبنان.. خبرٌ إيجابي جداً
14:23 | 2025-01-18
18/01/2025 02:23:50
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا آخر ما كشفته إبنة نصرالله عن والدها.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
هذا آخر ما كشفته إبنة نصرالله عن والدها.. شاهدوا الفيديو
11:43 | 2025-01-18
18/01/2025 11:43:54
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة في الضاحية.. فتاة تقطع الطريق! (فيديو)
Lebanon 24
حادثة في الضاحية.. فتاة تقطع الطريق! (فيديو)
00:30 | 2025-01-19
19/01/2025 12:30:49
Lebanon 24
Lebanon 24
دولة كبرى تريد "دخول لبنان" بـ"الإستثمارات".. مشاريع بالمليارات
Lebanon 24
دولة كبرى تريد "دخول لبنان" بـ"الإستثمارات".. مشاريع بالمليارات
13:00 | 2025-01-18
18/01/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مُنخفضٌ جويّ يصل قريباً إلى لبنان... أمطار ورياح ناشطة ودرجات حرارة متدنيّة
Lebanon 24
مُنخفضٌ جويّ يصل قريباً إلى لبنان... أمطار ورياح ناشطة ودرجات حرارة متدنيّة
06:48 | 2025-01-19
19/01/2025 06:48:48
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
11:00 | 2025-01-19
"إبعاد معتقلي غزة" خارج الضفة.. لماذا تريد إسرائل ذلك؟
10:41 | 2025-01-19
"القسام" سلّمت المحتجزات الإسرائيليات الثلاث للصليب الأحمر (فيديو)
10:20 | 2025-01-19
تحذيرات من انسحاب ترامب من "الصحة العالمية"
10:06 | 2025-01-19
توتّر على الحدود اللبنانيّة - السوريّة وتبادل إطلاق نار
10:00 | 2025-01-19
عن "إعمار غزة".. هذا ما تقوله الأرقام
09:42 | 2025-01-19
مستشار ترامب للأمن القومي: حماس لن تحكم قطاع غزة أبدا
فيديو
درجتها أكثر من 1000.. "دوامة نار" تنشأ في كاليفورنيا وتلتهم كل ما يظهر أمامها (فيديو)
Lebanon 24
درجتها أكثر من 1000.. "دوامة نار" تنشأ في كاليفورنيا وتلتهم كل ما يظهر أمامها (فيديو)
02:20 | 2025-01-12
19/01/2025 18:17:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد وفاة زوجها.. فنانة شهيرة تطل بملابس الحداد وتنهار باكية: "مش عارفة أعيش" (فيديو)
Lebanon 24
بعد وفاة زوجها.. فنانة شهيرة تطل بملابس الحداد وتنهار باكية: "مش عارفة أعيش" (فيديو)
00:13 | 2025-01-11
19/01/2025 18:17:31
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الأولى.. كواليس ساعات الاسد الأخيرة وانهيار النظام يرويها رئيس وزرائه (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الأولى.. كواليس ساعات الاسد الأخيرة وانهيار النظام يرويها رئيس وزرائه (فيديو)
23:06 | 2025-01-09
19/01/2025 18:17:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24