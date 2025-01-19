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وصول أسماء المحتجزات الـ 3 إلى إسرائيل

Lebanon 24
19-01-2025 | 04:06
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بعد أن أرجئ دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة حيز التنفيذ اليوم الأحد، بعدما كان مقررا بالأساس في الساعة 08:30، لعدم تسليم الحركة قائمة بأسماء المحتجزين الذين سيتم إطلاق سراحهم خلال النهار، أعلن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتيناهو، عن وصول أسماء المحتجزات الـ 3 إلى إسرائيل، الأمر الذي يجعل من دخول الهدنة حيز التنفيذ أمرا قريبا.
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وقد أعلنت كتائب القسام أسماء المحتجزات وهن رومي جونين (24 عاماً) وإميلي دماري (28 عاماً) ودورون شطنبر خير (31 عاماً).
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أنه "يواصل ضرب أهداف في منطقة غزة في الوقت الحالي"، وأوضح المتحدث باسمه دانيال هاغاري خلال مؤتمر صحافي أنه "وفقا لتوجيهات رئيس الوزراء فإن وقف إطلاق النار لن يدخل حيز التنفيذ حتى تفي حماس بالتزاماتها". 
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