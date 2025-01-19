17
o
بيروت
18
o
طرابلس
17
o
صور
17
o
جبيل
16
o
صيدا
18
o
جونية
10
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
0
o
بشري
14
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
مليار دولار شهرياً.. خسائر كارثية مع حظر "تيك توك"
Lebanon 24
19-01-2025
|
05:07
A-
A+
photos
0
A+
A-
انطفأت شاشة "تيك توك" في الولايات المتحدة اليوم الأحد، مع بدء سريان القانون الذي يحظر التطبيق في البلاد، وسيؤدي هذا الحظر إلى "انهيار" عدد من المشاريع الصغيرة، التي اعتمدت على التطبيق للترويج وبيع منتجاتها، في الولايات المتحدة.
Advertisement
وعندما حاول المستخدمون الولوج إلى التطبيق، وجدوا رسالة تقول إن القانون "أجبرنا على تعليق خدماتنا مؤقتا. نعمل على استعادة الخدمة في الولايات المتحدة في أقرب وقت ممكن".
جاء ذلك بعد تأييد المحكمة العليا لقانون يحظر تيك توك في الولايات المتحدة لأسباب تتعلق بالأمن القومي، إذا لم تبعه الشركة المالكة، "بايت دانس" الصينية، مما أدى بتطبيق المقاطع المصورة القصيرة الشهير إلى الإغلاق.
وفي بيان لها، كشفت "تيك توك" عن الخسائر الكبيرة التي ستتعرض لها الشركات الصغيرة في الولايات المتحدة، التي تعتمد على التطبيق.
وقالت الشركة أن الشركات الصغيرة، ستتكبد خسائر تقدر بمليار دولار، في الشهر الأول من الحظر، فقط.
وقدرت الشركة أيضا أن صناع المحتوى سيخسرون ما يقرب من 300 مليون دولار من الأرباح.
أما الشركة الصينية، فستخسر الكثير هي أيضا، وتحديدا ثلث مستخدميها العالميين، مما يؤدي إلى خسارة 29 بالمئة من إيراداتها الإعلانية. (سكاي نيوز)
إقتصاد
عربي-دولي
تكنولوجيا وعلوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
من مصرف لبنان.. خبرٌ إيجابي جداً
Lebanon 24
من مصرف لبنان.. خبرٌ إيجابي جداً
14:23 | 2025-01-18
18/01/2025 02:23:50
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا آخر ما كشفته إبنة نصرالله عن والدها.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
هذا آخر ما كشفته إبنة نصرالله عن والدها.. شاهدوا الفيديو
11:43 | 2025-01-18
18/01/2025 11:43:54
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة في الضاحية.. فتاة تقطع الطريق! (فيديو)
Lebanon 24
حادثة في الضاحية.. فتاة تقطع الطريق! (فيديو)
00:30 | 2025-01-19
19/01/2025 12:30:49
Lebanon 24
Lebanon 24
دولة كبرى تريد "دخول لبنان" بـ"الإستثمارات".. مشاريع بالمليارات
Lebanon 24
دولة كبرى تريد "دخول لبنان" بـ"الإستثمارات".. مشاريع بالمليارات
13:00 | 2025-01-18
18/01/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مُنخفضٌ جويّ يصل قريباً إلى لبنان... أمطار ورياح ناشطة ودرجات حرارة متدنيّة
Lebanon 24
مُنخفضٌ جويّ يصل قريباً إلى لبنان... أمطار ورياح ناشطة ودرجات حرارة متدنيّة
06:48 | 2025-01-19
19/01/2025 06:48:48
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
11:00 | 2025-01-19
"إبعاد معتقلي غزة" خارج الضفة.. لماذا تريد إسرائل ذلك؟
10:41 | 2025-01-19
"القسام" سلّمت المحتجزات الإسرائيليات الثلاث للصليب الأحمر (فيديو)
10:20 | 2025-01-19
تحذيرات من انسحاب ترامب من "الصحة العالمية"
10:06 | 2025-01-19
توتّر على الحدود اللبنانيّة - السوريّة وتبادل إطلاق نار
10:00 | 2025-01-19
عن "إعمار غزة".. هذا ما تقوله الأرقام
09:42 | 2025-01-19
مستشار ترامب للأمن القومي: حماس لن تحكم قطاع غزة أبدا
فيديو
درجتها أكثر من 1000.. "دوامة نار" تنشأ في كاليفورنيا وتلتهم كل ما يظهر أمامها (فيديو)
Lebanon 24
درجتها أكثر من 1000.. "دوامة نار" تنشأ في كاليفورنيا وتلتهم كل ما يظهر أمامها (فيديو)
02:20 | 2025-01-12
19/01/2025 18:17:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد وفاة زوجها.. فنانة شهيرة تطل بملابس الحداد وتنهار باكية: "مش عارفة أعيش" (فيديو)
Lebanon 24
بعد وفاة زوجها.. فنانة شهيرة تطل بملابس الحداد وتنهار باكية: "مش عارفة أعيش" (فيديو)
00:13 | 2025-01-11
19/01/2025 18:17:51
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الأولى.. كواليس ساعات الاسد الأخيرة وانهيار النظام يرويها رئيس وزرائه (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الأولى.. كواليس ساعات الاسد الأخيرة وانهيار النظام يرويها رئيس وزرائه (فيديو)
23:06 | 2025-01-09
19/01/2025 18:17:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24