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إقتصاد

الأثرياء يُغادرون بريطانيا... ما السبب؟

Lebanon 24
19-01-2025 | 05:38
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واجهت بريطانيا هجرة قياسية للأثرياء من أصحاب الملايين بسبب تغيير الحكومة في تموز من العام الماضي، بحسب صحيفة "ذا تايمز".

وفقا لشركة التحليلات "نيو وورلد ويلث"، كان من بين الذين غادروا المملكة العام الماضي 12 مليارديرا و78 شخصا تتجاوز ثرواتهم 100 مليون دولار. وفقا لها، كان يغادر بريطانيا كل 45 دقيقة، كمتوسط، واحد من أصحاب الملايين.
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ويشعر أثرياء بريطانيا بوطأة الارتفاعات الضريبية الجديدة في ميزانية الحكومة، والتي يروا أنها أخفقت في أن تضع في اعتبارها التحذيرات من هروب الأثرياء والمستثمرين. (العربية)

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