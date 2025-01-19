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عربي-دولي

قبل الوداع.. هذا ما يفعله بايدن كرئيس لأميركا في اليوم الأخير

Lebanon 24
19-01-2025 | 07:57
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سيتوجه جو بايدن إلى ولاية كارولاينا الجنوبية، الأحد، في آخر يوم كامل له كرئيس للولايات المتحدة، حيث سيحيي عطلة وطنية تكريما لأيقونة الحقوق المدنية مارتن لوثر كينغ الابن.

وسيزور بايدن كنيسة "رويال ميشينري بابتيست" في تشارلستون، حيث سيحضر القداس ويتحدث عن "استمرار النضال لتحقيق حلم الدكتور كينغ"، وفقا لمسؤول في البيت الأبيض.
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كما سيحضر بايدن حدثا في متحف التاريخ الإفريقي الأميركي الدولي بالمدينة.

ويصادف الإثنين عطلة وطنية في الولايات المتحدة لتكريم كينغ، الحائز على جائزة نوبل للسلام، والذي دعا إلى المقاومة السلمية في النضال من أجل الحقوق المتساوية للأميركيين السود. وقد اغتيل في عام 1968.

ويوم الإثنين أيضا، سيتم تنصيب دونالد ترامب خلفا لبايدن كرئيس.

وذكر البيت الأبيض أن "آخر رحلة رسمية لبايدن كرئيس.. ستعكس علاقته الطويلة بولاية كارولاينا الجنوبية".

وكانت الولاية محورية في مسار بايدن نحو الفوز بترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة عام 2020.

فبعد أداء ضعيف في الانتخابات التمهيدية الأولية، حقق بايدن فوزا ساحقا في الانتخابات التمهيدية لولاية كارولاينا الجنوبية، مما أكد أنه لا يزال يحتفظ بدعم كبير بين الناخبين السود. (سكاي نيوز عربية) 
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