"رياح خطيرة" تُهدّد بحرائق جديدة في لوس أنجلوس

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قال خبراء الأرصاد اليوم الأحد، إن الرياح الخطيرة المتوقع أن تضرب لوس أنجلوس الأسبوع المقبل يمكن أن تعيد اشعال الحرائق المدمرة، التي تسببت في وقوع دمار على الساحل الغربي الأميركي لنحو أسبوعين.وتوقعت هيئة الأرصاد الوطنية في لوس أنجلوس أن تضرب "رياح سانتا آنا مدمرة و طقس سيئ " المدينة غدا الاثنين حتى بعد غد الثلاثاء، حيث ستصل سرعة الرياح إلى 80 ميلا في الساعة.وتأتي هذه الأنباء في الوقت الذي قال فيه رجال الإطفاء إنهم يحرزون تقدما في جهودهم لاحتواء حرائق باليساديس وإيتون في ظل انخفاض درجات الحرارة وانحسار الرياح. (العربية)