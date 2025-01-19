بدء عملية نقل الرهينات الإسرائيليات الثلاث إلى الصليب الأحمر

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بدأت في غزة عملية نقل الرهينات الإسرائيليات الثلاث إلى الصليب الأحمر الدولي تمهيدا لتسليمهن إلى إسرائيل وفق اتفاق وقف إطلاق النار.والإسرائيليات الثلاث هن رومي جونين 24 عاما وإميلي دماري 28 عاما ودورون شطنبر خير 31 عاما.ومن المقرر أن تستقبل قواة خاصة من الجيش الإسرائيلي الرهينات في قطاع غزة، وتحديدا في ممر نتساريم، قبل نقلهن إلى مركز طبي في إسرائيل.ومن المقرر أن تلتقي الفتيات الثلاث بأقاربهن في المستشفى لاحقا. (سكاي نيوز)