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عربي-دولي

في يومه الرئاسي الأول.. ترامب سيفرج عن "تيك توك"

Lebanon 24
19-01-2025 | 11:55
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قال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إنه سيصدر في يومه الأول على سدة الرئاسة، الاثنين، قرارا يسمح بتشغيل تطبيق "تيك توك".

وأعرب ترامب عن أمله بأن تمتلك الولايات المتحدة حصة 50 % في التطبيق في إطار مشروع مشترك.
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وتوقف "تيك توك"، المملوك لشركة "بايت دانس" الصينية، عن العمل لمستخدميه الأميركيين البالغ عددهم 170 مليونا في وقت سابق الأحد، بعد سريان قانون يحظر استمرار تشغيل التطبيق بسبب مخاوف من إساءة استخدام بيانات الأميركيين من قبل المسؤولين الصينيين.

ونقلت رويترز عن الرئيس المنتخب أود "أود أن تمتلك الولايات المتحدة حصة 50 بالمئة في مشروع مشترك".

 وفي تعليقات منفصلة، قال ترامب في ، يوم السبت، إنه سيمنح "على الأرجح" تيك توك مهلة لمدة 90 يوما من الحظر المحتمل بعد توليه منصبه  الاثنين، وهو تعهد أشارت إليه الشركة في إشعار لمستخدمي التطبيق الذي لم يعد متوفرا على متاجر أبل وغوغل على الإنترنت.

وجاء في الإشعار الذي ظهر للمستخدمين مساء أمس السبت "جرى إقرار قانون يحظر تيك توك في الولايات المتحدة. وللأسف لا يمكنكم استخدام تيك توك في الوقت الحالي. نحن محظوظون لأن الرئيس ترامب أشار إلى أنه سيعمل معنا على إيجاد حل لإعادة تيك توك بمجرد توليه منصبه. انتظرونا". (سكاي نيوز)
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