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حماس: أي انتهاك إسرائيلي للهدنة يعرض الرهائن للخطر

Lebanon 24
19-01-2025 | 12:21
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قالت كتائب القسام، الجناح العسكري  لحماس، مساء الأحد، إن الحركة ستلتزم باتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في غزة في وقت سابق يوم الأحد، لكنها حذرت من أي انتهاكات إسرائيلية محتملة من شأنها أن تهدد العملية وحياة الرهائن.
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وحث أبو عبيدة، المتحدث باسم كتائب القسام، الوسطاء في كلمة مصورة على حمل إسرائيل على الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار.

وقال "إننا حريصون على إنجاح كافة بنود الاتفاق ومراحله حقننا لدماء شعبنا وتطلعا لتحقيق أهدافه وندعو كافة الوسطاء إلى إلزام العدو بذلك".

في الجانب الآخر، أعلن الجيش الإسرائيلي أن الرهينات الإسرائيليات الثلاث المفرج عنهن في قطاع غزة، دخلن الأراضي الإسرائيلية بمواكبة قواته.


 وأورد الجيش في بيان "قبل فترة قصيرة عبرت الرهينات المفرج عنهن بمواكبة قوات الجيش والشين بيت الحدود إلى داخل الأراضي الإسرائيلية. وهن في طريقهن إلى نقطة استقبال أولى في جنوب إسرائيل حيث سيجرى لهن تقييم طبي أول".

وأوضح الناطق باسم الجيش دانيال هاغاري في تصريح متلفز أن الرهينات "بتن بعهدتنا وفي طريقهن إلى الديار".


 وأضاف "قلوبنا الآن مع جميع الرهائن الذين لا يزالون محتجزين في ظروف غير إنسانية وننتظر عودتهم".

ورحّب الرئيس الأميركي المنتهية ولايته جو بايدن ببدء سريان اتّفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة ، معتبرا أنّ "المنطقة تغيّرت جوهريا".


 وبعد ساعات من بدء سريان الهدنة بين إسرائيل وحماس، قال بايدن خلال زيارة لولاية كارولاينا الجنوبية إنّه "بعد كلّ هذا الألم والموت وخسارة الأرواح، اليوم صمتت البنادق في غزة". (سكاي نيوز)

 
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