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عربي-دولي

بعد تهديدات "الرسوم الجمركية".. ترامب قد يزور الصين في أول 100 يوم

Lebanon 24
19-01-2025 | 13:27
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كشف تقرير صحافي أن الرئيس المنتخب دونالد ترمب يناقش مع مساعديه إمكانية زيارة الصين مرة أخرى كرئيس. وكان الرئيس المنتخب، الذي سيتولى منصبه يوم الاثنين، قد زار بكين خلال ولايته الأولى في عام 2017، وتحدث إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ عبر الهاتف يوم الجمعة.
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وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مصادر مطلعة على الأمر أن ترامب هدد الصين بفرض رسوم جمركية لكنه أبلغ مستشاريه أنه يريد تعزيز العلاقات مع الدولة الشيوعية من خلال الزيارة، وربما حتى السفر إلى هناك خلال أول 100 يوم له في منصبه.
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