بزشكیان: الغرب يسعى لفرض رهاب إيران وتشويه صورة روسيا على الساحة الدولية

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أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكیان أن الغرب يسعى لفرض رهاب إيران بالقوة على المجتمع الدولي وخلق صورة سلبية عن روسيا مستغلا هيمنته على وسائل الإعلام للتأثير على الرأي العام العالمي.وقال بزشكیان في مقابلة مع الصحفي الروسي فلاديمير سولوفيوف على قناة "سولوفيوف لايف" التلفزيونية: "يحاول الغرب الآن أن يقول للعالم أجمع إن إيران تسعى لامتلاك قنبلة نووية!.. إن مرشدنا الأعلى علي خامنئي وسياساتنا ومعتقداتنا وإيماننا يستندون إلى حقيقة أننا لا نسعى ولم ولن نسعى إلى صنع قنبلة نووية".وأضاف: "إنهم يحاولون بقوة فرض رهاب إيران على المجتمع الدولي"، مشيرا إلى أن هذه الاستراتيجية الغربية لا تستهدف طهران وحدها، بل تشمل روسيا أيضا، التي يسعون لتشويه صورتها، حيث يسيطرون على وسائل الإعلام، ويهيمنون على النظام المصرفي والعلاقات الدولية، مما يمنحهم قدرة كبيرة على ممارسة الضغوط وتغيير وجهة الرأي العام".وأكد بزشكيان أن التعاون والتضامن بين الدول يمكن أن يكون قوة مضادة للهيمنة الغربية.واختتم قائلا: "إذا توحدنا، وإذا وقفت الدول التي تسعى إلى الحرية والاستقلال بعضها بجانب بعض وقدمت الدعم بعضها لبعض، فإن استبداد الغرب ونظامه الأحادي القطب سيتلاشيان".ويوم الجمعة الماضي جرت في الكرملين، مباحثات بين الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وفي أعقاب ذلك، تم التوقيع على معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران.وبحسب مسؤولين من البلدين، فإن الاتفاقية تغطي جميع المجالات بما في ذلك الدفاع ومكافحة الإرهاب والطاقة والمالية والنقل والصناعة والزراعة والثقافة والعلوم والتكنولوجيا.وكما أشار الكرملين في وقت سابق، فإن هذه الوثيقة تعكس ارتقاء العلاقات الثنائية بين روسيا وإيران إلى مستوى جديد. (روسيا اليوم)