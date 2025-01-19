3 إسرائيليات و90 فلسطينياً.. بدء تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل

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بدأ الصليب الأحمر، اليوم الأحد، عملية نقل المحتجزات الثلاث للجيش الإسرائيلي بمعبر نتساريم.وتسلم الصليب الأحمر الدولي، في غزة، الرهينات الإسرائيليات الثلاث، تمهيدا لتسليمهن إلى إسرائيل وفق اتفاق وقف إطلاق النار.قال مسؤول مشارك في العملية التي تقوم بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة لرويترز، في وقت سابق الأحد، إن فريقا من المنظمة في طريقه لاستلام محتجزات إسرائيليات من حركة حماس.